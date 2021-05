Sicilia, da lunedì in zona gialla: l’annuncio del governatore Musumeci (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio la Sicilia ritorna in zona gialla. A dare la notizia è stato il governatore Nello Musumeci: in queste ore Speranza firmerà il relativo decreto Buone notizie per la Sicilia che dal prossimo lunedì 17 maggio sarà nuovamente collocata in zona gialla. A comunicarlo è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Da17 maggio laritorna in. A dare la notizia è stato ilNello: in queste ore Speranza firmerà il relativo decreto Buone notizie per lache dal prossimo17 maggio sarà nuovamente collocata in. A comunicarlo è stato il presidente della Regione, Nello. L'articolo proviene da Inews.it.

