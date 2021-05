Serena Marchese: ecco chi è la ballerina allieva di Amici 20 (Di venerdì 14 maggio 2021) Serena Marchese è stata una delle allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso si è fermato in semifinale. Poliedrica, fisico longilineo e la passione per il mondo della danza: ecco chi è Serena Marchese, allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, edizione 2020/2021. A volerla fortemente all’interno del talent show è stata Alessandra Celentano che le ha riconosciuto grandi doti e ha deciso di mettere in discussione uno dei banchi dei ballerini presenti. In seguito è entrata nella scuola, arrivando fino al serale. È riuscita poi a farsi strada nel corso delle puntate e ad arrivare a un passo dalla finale. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei. Chi è Serena Marchese (e dove ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 14 maggio 2021)è stata una delle allieve della scuola didi Maria De Filippi. Il suo percorso si è fermato in semifinale. Poliedrica, fisico longilineo e la passione per il mondo della danza:chi èdella scuola didi Maria De Filippi, edizione 2020/2021. A volerla fortemente all’interno del talent show è stata Alessandra Celentano che le ha riconosciuto grandi doti e ha deciso di mettere in discussione uno dei banchi dei ballerini presenti. In seguito è entrata nella scuola, arrivando fino al serale. È riuscita poi a farsi strada nel corso delle puntate e ad arrivare a un passo dalla finale. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lei. Chi è(e dove ...

Advertising

icarvsplume : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what - tiffanyprigent_ : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what - morganlips : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what - _unsaidemily : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what - yeturikuzi : RT @ahoy_mat: E quando Luca Marzano andrà in tour con Serena Marchese e Tommaso Stanzani then what -