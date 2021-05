Juventus | Pirlo alla vigilia dell’Inter | “Vogliamo vincere”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico bianconero: “I nerazzurri meritano lo Scudetto, hanno avuto più fame” Giornata dimolto importante in casa. Per la penultima giornata di Serie A, infatti, i bianconeri riceveranno domani sera nel Derby d’Italia l’Inter campione d’Italia dell’ex bianconero Antonio Conte. A presentare il match, sempre molto sentito, il tecnico bianconero, altro ex della sfida, Andrea: “Contro il Sassuolo abbiamo fatto una prestazione di squadra, e non era facile dopo la brutta sconfitta con il Milan. C’è stata una bella reazione: ci siamo aiutati, anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo“. L’allenatore dellaha poi proseguito: “Alex Sandro domani giocherà sicuramente, perchè poi è squalificato nella finale di coppa. Gli altri devo ancora ...

Andrea, tecnico della, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la delicatissima sfida di questa sera alle 18.00 contro l'Inter . L'allenatore bianconero potrà contare su tutta la ...Per riuscire nell'intento, Andreacon ogni probabilità manderà in campo questo undici:(4 - 4 - 2) Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Chiesa; ...Mancano poche ore al derby d'Italia tra Juventus e Inter, valido per la 37esima giornata di Serie A: ecco la lista dei convocati di Pirlo ...Stefano Colantuono ha parlato anche di Juventus-Inter di questa sera: 'Sono sicuro che Antonio Conte non regalerà niente a nessuno'.