Covid, Crisanti: «Fra un paio di settimane sapremo se vaccinazione ha intercettato curva contagi» (Di venerdì 14 maggio 2021) A giudicare dai numeri sul Covid si può dire che l'Italia intraveda la luce in fondo al tunnel. Le ospedalizzazioni sono in calo, così come i ricoveri in terapia intensiva e le vaccinazioni crescono. Nel corso della trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora sul tema è intervenuto il professor Crisanti. Il microbiologo dell'Università di Padova ha delineato il quadro rispetto ai possibili scenari di un immediato futuro dove ci sono regioni italiane che volgono verso addirittura dati da zona bianca. Quella in cui cadono più o meno tutte le misure stringenti, per le quali lo stesso scienziato ha spesso chiesto prudenza in relazione ad allentamenti in grado di acuire il rischio di recrudescenze dell'epidemia. Andrea Crisanti: «Unico modo di intercettare crescita virus è con la vaccinazione» Stavolta, però, c'è un ...

