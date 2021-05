Calciomercato Milan, la priorità è l’attacco: tre nomi pazzeschi nel mirino (Di venerdì 14 maggio 2021) Calciomercato Milan La priorità della dirigenza rossonera è quella di rinforzare il reparto offensivo: diversi gli obiettivi tenuti d’occhio da Maldini. I dettagli La priorità del Milan per la prossima stagione, soprattutto qualora dovesse qualificarsi in Champions League, sarebbe quella di rinforzare l’attacco dove al momento, come centravanti puro, c’è solo Ibrahimovic che conta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)Ladella dirigenza rossonera è quella di rinforzare il reparto offensivo: diversi gli obiettivi tenuti d’occhio da Maldini. I dettagli Ladelper la prossima stagione, soprattutto qualora dovesse qualificarsi in Champions League, sarebbe quella di rinforzaredove al momento, come centravanti puro, c’è solo Ibrahimovic che conta L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, senti Paquetá: 'Voglio la Champions' Commenta per primo Il trequartista brasiliano del Lione, Paquetá (ex Milan): 'Buona stagione ma voglio la Champions League '.

Tra Champions e volontà del Psg: Juve, cosa succede per Kean LEONARDO - È questa la volontà del dt Leonardo che, come riporta Calciomercato.com , avrebbe voluto Kean anche ai tempi del Milan. A fine stagione capirà con i Toffees la fattibilità dell'operazione ...

Calciomercato Milan: due grandi obiettivi per l’attacco Calcio News 24 Calciomercato, attenta Roma: il Milan vuole Mkhitaryan Qualità, talento, estro, giocate da campione e tanto altro: Henrik Mkhitaryan ha dimostrato di avere questo e altro all’interno del suo arsenale che lo ha ...

Calciomercato Milan, 4 nomi per l’attacco sul taccuino di Maldini Il Milan, vicino alla Champions, lavora per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Paolo Maldini segue 4 attaccanti.

