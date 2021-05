LIVE Atletica | Meeting Savona 2021 in DIRETTA | Marcel Jacobs iperuranico! 9?95 | record italiano! Vladimir Aceti si impone nei 400m

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL FANTASTICO 9?95 DI MARCE19.10 Sono pronti a partire gli uomini per la gara degli 800m: il doppio giro di pista che sarà scenario dell’ultima gara in pista di questodi. 19.07 Alessia Trost (1,84 m) vince la gara del salto in alto femminile, Larissa Iapichino (6,56 m) quella del lungo femminile: per entrambe due affermazioni non lucentissime. 19.05 Il ruggito dineipiani maschili! Andiamo a vedere i tempi dei primi tre: 1.(Italia) 46?51 2. Brayan Lopez (Italia) 46?95 3. Lorenzo Benati (Italia) 47?00 19.01 Aggiornamento dell’alto femminile: in gara è rimasta solo Alessia Trost, che ha ...