Pensioni anticipate 2021, ultime: Il Governo tace su uscita dai 62 anni e quota 41 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sui social e sui media l'argomento caldo resta la riforma delle Pensioni e cosa conterrà post quota 100: tornerà in auge in toto la Fornero, si andrà incontro allo scalone di cui tutti parlano, il Governo accoglierà la richiesta dei sindacati di una flessibilità in uscita dai 62 anni d'età con almeno 20 anni di contributi e la quota 41? A questi interrogativi prova a dare risposta il Prof. Giuliano Cazzola, esperto previdenziale e giusvalorista, che dalla sua non ha alcun dubbio su quella che dovrebbe essere la prossima riforma delle Pensioni ed analizza, attraverso questo editoriale, in modo critico le varie proposte di pensione anticipate fin qui giunte. Riforma Pensioni 2021, cosa resta e ...

lucialullu : Da quanto ho capito con le #pensioni #anticipate #Draghi chi è fermo resta sempre fermo, non ne posso mica io se a… - sandroiacometti : Si salvi chi può: italiani in fuga dal lavoro. Boom di pensioni anticipate - antonellatorto9 : RIFORMA DELLE PENSIONI Quando si va in pensione oggi in Italia? Pensioni anticipate più flessibilità? Lo sdoppiamen… - zazoomblog : Pensioni anticipate: il presidente Inps Tridico spiega la doppia quota - #Pensioni #anticipate: #presidente - LorenzoSpigoni : @AbracaBarna @AndreaTesta @CottarelliCPI Che qualcosa possa migliorare ok. Ma con gli stranieri il saldo dell'INPS… -