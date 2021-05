Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato nella notte: il motivo (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora un ricovero per Silvio Berlusconi, nuovamente in ospedale nella notte di ieri. Come sta il leader di Forza Italia, i motivi dell’ospedalizzazione Ancora un ricovero per Silvio Berlusconi, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora un ricovero perin ospedaledi ieri. Come sta il leader di Forza Italia, i motivi dell’ospedalizzazione Ancora un ricovero per, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Berlusconi ricoverato al San Raffaele per proseguire terapie Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è tornato al San Raffaele per proseguire le terapie che sta seguendo per superare gli strascichi del Covid, che lo ha colpito lo scorso autunno. La notizia, anticipata da Libero, è ...

