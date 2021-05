Mourinho alla Roma, Lewandowski: «Mi ha stupito» (Di martedì 11 maggio 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha commentato l’arrivo alla Roma di José Mourinho Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, nella lunga intervista a Tuttosport ha parlato anche dell’arrivo alla Roma di José Mourinho. «Un po’ mi ha stupito, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e si tratta di una città famosa nel mondo per la sua storia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) L’attaccante del Bayern Monaco Robertha commentato l’arrivodi JoséRobert, attaccante del Bayern Monaco, nella lunga intervista a Tuttosport ha parlato anche dell’arrivodi José. «Un po’ mi ha, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però laè una bella squadra e si tratta di una città famosa nel mondo per la sua storia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

