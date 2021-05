Mascherine sul viso, come proteggere la pelle in vista dell’estate (Di martedì 11 maggio 2021) Si va verso i mesi più caldi dell’anno. E ci si va con le Mascherine, che sono tra le misure fondamentali di protezione per l’infezione da virus Sars-CoV-2. Anche se si inizia timidamente a parlare di un impiego meno stretto di questi dispositivi protettivi all’aperto, non ci sono dubbi che sopportarle per diverse ore quando fa caldo e si suda può diventare più difficile. come comportarsi per proteggersi rispettando la pelle? La risposta viene dagli gli esperti della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili, che hanno redatto un vademecum per favorire la convivenza tra le temperature in aumento e le Mascherine, Cosa succede con il caldo? Con il clima caldo-umido tipico delle nostre estati chi soffre di malattie dermatologiche può avere una serie di problemi che, proprio per la ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) Si va verso i mesi più caldi dell’anno. E ci si va con le, che sono tra le misure fondamentali di protezione per l’infezione da virus Sars-CoV-2. Anche se si inizia timidamente a parlare di un impiego meno stretto di questi dispositivi protettivi all’aperto, non ci sono dubbi che sopportarle per diverse ore quando fa caldo e si suda può diventare più difficile.comportarsi per proteggersi rispettando la? La risposta viene dagli gli esperti della SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili, che hanno redatto un vademecum per favorire la convivenza tra le temperature in aumento e le, Cosa succede con il caldo? Con il clima caldo-umido tipico delle nostre estati chi soffre di malattie dermatologiche può avere una serie di problemi che, proprio per la ...

