Giada Borgato | prima commentatrice del Giro d' Italia | avrà lo stigma dei pionieri

(Di martedì 11 maggio 2021) Era il 1924. Per lavolta una donna, Alfonsina Strada, correva per ild’, in una competizione che era stata sino ad allora appannaggio maschile. Cento anni dopo prendiamo atto di un’altravolta, quella di, classe 1989, ex ciclista, trionfatrice nel campionato su strada nel 2012. Sarà lei ladonna a commentare ild’per la Rai, un’opportunità che ha accolto con incredulità ed entusiasmo. “Non mi aspettavo una proposta così importante. Sono davvero emozionata e non vedo l’ora di iniziare” ha dichiarato a Vanity Fair, che da qualche anno lavora come telecronista, dopo aver smesso di competere. Alfonsina Strada è stata una pioniera della parificazione tra sport ...