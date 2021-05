Salernitana e Lazio in Serie A? Gravina: “Lotito non può avere due squadre, pena la mancata partecipazione al campionato” (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà una giornata fondamentale per la Salernitana: cresce l’attesa per l’ultima giornata del campionato di Serie B, la squadra di Castori è vicinissima alla promozione in massima categoria, dovrà vincere in trasferta contro il Pescara per festeggiare matematicamente il salto di categoria. Il presidente Claudio Lotito potrebbe trovarsi con due proprietà in Serie A, la Lazio e la Salernitana: la condizione non è prevista dal regolamento come confermato anche dal presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. “Noi abbiamo un articolo chiaro non consente le partecipazioni o le situazioni di controlli in via diretta o indiretta di due club nel mondo professionistico”, ha detto riferendosi all’articolo 7 comma 8 ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Sarà una giornata fondamentale per la: cresce l’attesa per l’ultima giornata deldiB, la squadra di Castori è vicinissima alla promozione in massima categoria, dovrà vincere in trasferta contro il Pescara per festeggiare matematicamente il salto di categoria. Il presidente Claudiopotrebbe trovarsi con due proprietà inA, lae la: la condizione non è prevista dal regolamento come confermato anche dal presidente della Figc Gabriele, intervenuto a a Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. “Noi abbiamo un articolo chiaro non consente le partecipazioni o le situazioni di controlli in via diretta o indiretta di due club nel mondo professionistico”, ha detto riferendosi all’articolo 7 comma 8 ...

