Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko | fidanzati | come è nato il loro amore?

Leggi su puglia24news

(Di lunedì 10 maggio 2021)sono una delle coppie di danzatori classici di più grande successo al mondo. Entrambi sono primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano e sono consociuti non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Oggi, lunedì 10 maggio, la coppia formata dasarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. La coppia celebrerà la riaperta del Teatro alla Scala di Milano. La coppia formata dasi è conosciuta nel 2012 e da allora non si sono più lasciati. Entrambi partecipavo ad uno spettacolo e si sono ...