L’incognita del greenwashing Quando è solo una mano di verde

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tutto il mondo sta diventando. O forse si stadipingendo diè il nuovo fenomeno da monitorare. In sostanza una belladi vernice su vecchi corpi e vecchie abitudini per acquisire credibilità e ingannare i consumatori. Alcuni sono tentativi ingenui e noti da tempo: l’automobile piazzata fra i cipressi toscani. Altri partoriti da menti che speculano sulla credulità come l’acqua minerale che si dichiara “contro la CO2”. Che è come dire che sei contro l’aria. Ma le cose si complicano e di moltosull’aspetto green vengono impostate intere strategie industriali destinate a durare nel tempo e a modificare il panorama intorno a noi. Ha fatto per esempio scalpore l’intervista del presidente della Toyota contro una crescita troppo rapida delle auto ...