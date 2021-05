Coprifuoco prima, poi tutto il resto: se il monitoraggio di venerdì confermerà la discesa costante della curva epidemiologica di queste settimane, molte attività che ancora non erano ancora potute ripartire, otterranno il via libera. (Di lunedì 10 maggio 2021) Addio Coprifuoco, forse ci siamo. La data chiave è quella del 14 maggio quando avverrà il monitoraggio della curva epidemiologica. Se confermerà la discesa costante di queste settimane, molte attività che ancora non avevano ancora avuto il via libera, potranno ripartire. E il Coprifuoco, tema su cui si dibatte da giorni, sicuramente slitterà dalle 22 alle 23, ma potrebbe addirittura passare alle 24. X Coprifuoco: restare fuori la sera, ma fino a che ora? In agenda, la data di lunedì 17 potrebbe essere fatale per chi attende con ansia, ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Addio, forse ci siamo. La data chiave è quella del 14 maggio quando avverrà il. Seladichenon avevanoavuto il via, potranno. E il, tema su cui si dibatte da giorni, sicuramente slitterà dalle 22 alle 23, ma potrebbe addirittura passare alle 24. X: restare fuori la sera, ma fino a che ora? In agenda, la data di lunedì 17 potrebbe essere fatale per chi attende con ansia, ...

Advertising

ivanscalfarotto : Si va verso la revisione del coprifuoco, il governo ha preso l'impegno a rivederlo e lo farà già nei prossimi giorn… - RobTallei : A Bruxelles la prima serata senza coprifuoco è finita con i cannoni ad acqua. - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - youngezio23 : RT @matteorenzi: Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa più cat… - lella_50 : RT @matteorenzi: Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa più cat… -