Ciclismo, Edoardo Salvoldi: “Letizia Paternoster al 100% per Tokyo. Percorso su strada adatto a Longo Borghini” (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo aver parlato con il CT degli azzurri della Nazionale Italiana su pista Marco Villa, è giunto il momento di analizzare anche il settore femminile, quindi con il CT delle nostre promettenti e super titolate donne del Ciclismo tricolore Edoardo Salvoldi. In un’intervista ad OA Sport, il tecnico milanese di nascita ma bergamasco d’adozione, ha fatto il quadro della situazione sulle scelte che verranno effettuate a breve per le Olimpiadi di Tokyo. Decisioni per niente facili sia per la pista che per la strada. In entrambi i casi, i recenti exploit delle azzurre non possono che essere una ventata di speranza per un futuro, si spera, ancor più glorioso. È preoccupato per la forma di Letizia Paternoster oppure pensa che la rivedremo al 100% per le ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo aver parlato con il CT degli azzurri della Nazionale Italiana su pista Marco Villa, è giunto il momento di analizzare anche il settore femminile, quindi con il CT delle nostre promettenti e super titolate donne deltricolore. In un’intervista ad OA Sport, il tecnico milanese di nascita ma bergamasco d’adozione, ha fatto il quadro della situazione sulle scelte che verranno effettuate a breve per le Olimpiadi di. Decisioni per niente facili sia per la pista che per la. In entrambi i casi, i recenti exploit delle azzurre non possono che essere una ventata di speranza per un futuro, si spera, ancor più glorioso. È preoccupato per la forma dioppure pensa che la rivedremo alper le ...

Advertising

OA_Sport : #CICLISMO Edoardo Salvoldi a OA Sport rilancia: “Letizia Paternoster al 100% per Tokyo. Percorso su strada adatto a… - DelegacionesARG : #Ciclismo????? // #GiroDItalia???? | ETAPA 2 179 KM 1- Tim Merlier???? 4:21:09 2- Giacomo Nizzolo???? 23- Maximiliano… - giornali_it : Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la prima tappa ed è maglia rosa #8maggio #TgENotiziariOnline #RaiNews #PrimoPiano - JacopoVergari : RT @RaiNews: Era dall''84-'85 che un corridore non riusciva a conquistare la maglia rosa in due edizioni consecutive - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Era dall''84-'85 che un corridore non riusciva a conquistare la maglia rosa in due edizioni consecutive -