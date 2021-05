Serie A, il Napoli travolge lo Spezia: doppietta di Osimhen, la Champions è più vicina (Di sabato 8 maggio 2021) LA Spezia (ITALPRESS) – Il Napoli travolge lo Spezia per 4-1 nell'anticipo della 35^ giornata ed ottiene tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei archiviano la pratica già nel primo tempo grazie ad uno scatenato Osimhen e si riscattano dopo il mezzo passo falso contro il Cagliari. Si prospetta un finale di stagione complicato invece per lo Spezia, invischiato nella lotta salvezza e bisognoso di punti. Pronti via e partenopei subito in vantaggio al 15? con Zielinski. Grande azione del Napoli, che vede Politano premiare la sovrapposizione di Di Lorenzo, il quale a sua volta serve il polacco, solo in area e bravo a battere Provedel con un destro potente. Al 23? arriva già il raddoppio. Contropiede ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) LA(ITALPRESS) – Illoper 4-1 nell'anticipo della 35^ giornata ed ottiene tre punti importanti nella corsa alla qualificazione alla prossimaLeague. I partenopei archiviano la pratica già nel primo tempo grazie ad uno scatenatoe si riscattano dopo il mezzo passo falso contro il Cagliari. Si prospetta un finale di stagione complicato invece per lo, invischiato nella lotta salvezza e bisognoso di punti. Pronti via e partenopei subito in vantaggio al 15? con Zielinski. Grande azione del, che vede Politano premiare la sovrapposizione di Di Lorenzo, il quale a sua volta serve il polacco, solo in area e bravo a battere Provedel con un destro potente. Al 23? arriva già il raddoppio. Contropiede ...

