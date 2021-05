Udinese, i convocati di Gotti per il Bologna (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 22 i bianconeri convocati da Luca Gotti per il match di domani, fischio d’inizio alle ore 15, contro il Bologna alla Dacia Arena. Di seguito l’elenco completo dell’Udinese: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet.Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar.Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 64 Palumbo.Attaccanti: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 22 i bianconerida Lucaper il match di domani, fischio d’inizio alle ore 15, contro ilalla Dacia Arena. Di seguito l’elenco completo dell’: Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet.Difensori: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar.Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra; 64 Palumbo.Attaccanti: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

