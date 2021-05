Il tipografo del ‘900 nel cuore di Napoli: “Voglio realizzare un museo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Carmine Cervone ha 47 anni. Più o meno quanti ne ha la bottega in cui si trova, nel cuore di Napoli, aperta dal padre tipografo quando lui era piccolissimo. Un piccolo spazio dove, nel corso di questi anni, ha realizzato una sorta di piccolo “tempio” della tipografia: una linotype, una stampatrice Heidelberg, un torchio di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Carmine Cervone ha 47 anni. Più o meno quanti ne ha la bottega in cui si trova, neldi, aperta dal padrequando lui era piccolissimo. Un piccolo spazio dove, nel corso di questi anni, ha realizzato una sorta di piccolo “tempio” della tipografia: una linotype, una stampatrice Heidelberg, un torchio di L'articolo proviene da Inews.it.

Genova, Pinotti: "Angeli amava la nostra città" 'Con Mimmo Angeli se ne va un uomo che amava Genova. È stato l'ultimo direttore del Corriere Mercantile, un giornale che sentiva, da figlio di un tipografo che ci aveva lavorato, una sua creatura. Ha lottato fino ai giorni della chiusura per mantenere in vita un quotidiano ...

Il tipografo del ‘900 nel cuore di Napoli: “Voglio realizzare un museo” Inews24 Il tipografo del ‘900 nel cuore di Napoli: “Voglio realizzare un museo” Carmine Cervone è un tipografo che ha recuperato antichi macchinari di inizio secolo. Ora il suo obiettivo è farne una bottega tipografica ...

