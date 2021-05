Borsa: Ny chiude con record, Dj +0,66%, S & P 500 +0,73% (Di venerdì 7 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 7 - Wall Street chiude con un nuovo record, nonostante il deludente rapporto di aprile sull'occupazione: il Dow Jones cresce dello 0,66% a 34.776,44 punti, lo S&P 500 dello 0,73% a 4. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) - WASHINGTON, MAY 7 - Wall Streetcon un nuovo, nonostante il deludente rapporto di aprile sull'occupazione: il Dow Jones cresce dello 0,66% a 34.776,44 punti, lo S;P 500 dello 0,73% a 4.

Borsa: +2% Milano nella settimana grazie a trimestrali, ko Tim e Ferrari La settimana delle trimestrali delle principali big di Piazza Affari (da Enel a Stellantis, a Intesa Sanpaolo) consegna un altro rialzo per Piazza Affari che chiude la settimana con un incremento complessivo dell'1,95%: e' stata comunque una ottava brillante per gran parte degli indici azionari europei (+2,7% Madrid, +2,3% Londra) che sono stati sostenuti ...

Borse asiatiche positive. Tokyo sui livelli della vigilia (Teleborsa) - Sono tutto sommato positive le Borsa asiatiche, spinte dalla buona seduta di Wall Street e da dati macroeconomici che segnalano la ripresa dell'economia del Continente. Tokyo archivia la ...

