Fortnite: Come riscattare la Skin esclusiva Squadron Splash di Intel GRATIS (Di giovedì 6 maggio 2021) Giocatori di Fortnite e possessori di un processore Intel, sarete lieti di sapere che da oggi è possibile riscattare una Skin esclusiva GRATIS, ma in che modo? Ve lo riportiamo a seguire. Come ottenere la Skin GRATIS di Squadron Splash per Fortnite Per avere la Skin GRATIS per Fortnite seguite i passaggi riportati qui sotto: Visitate questo indirizzo Cliccate su Create Compilate il form con i vostri dati Cliccate sul pulsante Verify Email, nella mail ricevuta per confermare l’account Cliccate su REDEEM OFFER Cliccate su No Indicate dove avete acquistato il processore e il vostro modello Cliccate su Continue Accettate i ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 6 maggio 2021) Giocatori die possessori di un processore, sarete lieti di sapere che da oggi è possibileuna, ma in che modo? Ve lo riportiamo a seguire.ottenere ladiperPer avere laperseguite i passaggi riportati qui sotto: Visitate questo indirizzo Cliccate su Create Compilate il form con i vostri dati Cliccate sul pulsante Verify Email, nella mail ricevuta per confermare l’account Cliccate su REDEEM OFFER Cliccate su No Indicate dove avete acquistato il processore e il vostro modello Cliccate su Continue Accettate i ...

