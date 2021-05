Ultime Notizie Roma del 05-05-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione mercoledì 5 maggio in studio Giuliano Ferrigno stiamo riaprendo quell’obiettivo di far ripartire il turismo all’economia dobbiamo sostenere il settore turistico commercianti ristoratori dobbiamo fare impresa e creare il lavoro l’Italia scrive il ministro Di Maio su Facebook è pronta lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco ma non abbassiamo la guardia al distante Londra il ministro degli Esteri ribadisce agli omologhi che si sta lavorando per accogliere turisti stranieri in Italia in totale è sicuro la cronaca un altro morto in fabbrica questa mattina dopo quello della giovane Luana in Toscana il 3 maggio scorso ma tu no però io di 49 anni rimasto schiacciato da un enorme presa industriale all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio stamattina trasportato d’urgenza in ospedale a Legnano in gravi condizioni ...