(Di mercoledì 5 maggio 2021) Unagrigia si aggira per il Mediterraneo. È un cetaceo che raramente si vede in queste acque e che invece in alcuni mesi è stato avvistato diverse volte, prima in, da Napoli a ...

Affaritaliani : La balenottera Wally lascia l'Italia, avvistata in Francia - max_free_ : A volte quello che colpisce di più è la contemporaneità degli eventi. Nel mentre 130 'cristiani' (c'entra niente la… -

Ultime Notizie dalla rete : balenottera Wally

askanews

Unagrigia si aggira per il Mediterraneo. È un cetaceo che raramente si vede in queste acque ..., così è stato soprannominata, è un esemplare di 15 mesi, lungo 8 metri. Di solito la sua ...Otto sono le specie che popolano il Santuario, tra cui l'enormecomune e il capodoglio, ... Hai seguito la vicenda della balena grigia? Come ti spieghi la sua presenza nel Mediterraneo?...Milano, 5 mag. (askanews) - Una balenottera grigia si aggira per il Mediterraneo. È un cetaceo che raramente si vede in queste acque e che invece ...A risolvere il mistero - le balene grigie oggi vivono solo nel Pacifico e Wally aveva fatto sperare in un ritorno della specie a riprodursi in Atlantico dove è considerata estinta – ha contribuito l'e ...