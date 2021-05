Da allenatore a rallysta Villas Boas alla partenza della gara in Portogallo

Ultime Notizie dalla rete : allenatore rallysta

Al via del Rally del Portogallo , valido per il Mondiale di questa categoria automobilistica, ci sarà anche André Villas Boas, exdi Porto, Chelsea e Tottenham. Lo hanno annunciato gli organizzatori, precisando che il 43enne ex assistente di José Mourinho, molte volte anche in provinco di trasferirssi in qualche club ...Al via del Rally del Portogallo , valido per il Mondiale di questa categoria automobilistica, ci sarà anche André Villas Boas, exdi Porto, Chelsea e Tottenham. Lo hanno annunciato gli organizzatori, precisando che il 43enne ex assistente di José Mourinho, molte volte anche in provinco di trasferirssi in qualche club ...Al via del Rally del Portogallo (20-23 maggio), valido per il Mondiale di questa categoria automobilistica, ci sarà anche André Villas Boas, ex allenatore di Porto, Chelsea e Tottenham. Lo hanno annun ...