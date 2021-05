Braccianti agricoli e comparto agroalimentare, Patuanelli incontra il SiFUS (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Finalmente buone notizie per i Braccianti agricoli italiani e per il comparto agroalimentare. Arrivano dall’incontro positivo di questa mattina, svoltosi a Roma, tra il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il suo staff e i vertici nazionali del SiFUS, rappresentato dal segretario generale Maurizio Grosso e dai segretari nazionali Lino Masi per i Braccianti agricoli ed Ernesto Abate per i Consorzi di Bonifica. Durante questo proficuo tavolo romano, durato più di un’ora e svoltosi presso la sede del Ministero alle Politiche Agricole, diversi sono stati i temi affrontati sui quali le parti hanno discusso e si sono confrontate raggiungendo una piena intesa, per addivenire a una giusta soluzione imminente e prossima: dal tanto ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Finalmente buone notizie per iitaliani e per il. Arrivano dall’incontro positivo di questa mattina, svoltosi a Roma, tra il Ministro delle Politiche Agricole, Stefano, il suo staff e i vertici nazionali del, rappresentato dal segretario generale Maurizio Grosso e dai segretari nazionali Lino Masi per ied Ernesto Abate per i Consorzi di Bonifica. Durante questo proficuo tavolo romano, durato più di un’ora e svoltosi presso la sede del Ministero alle Politiche Agricole, diversi sono stati i temi affrontati sui quali le parti hanno discusso e si sono confrontate raggiungendo una piena intesa, per addivenire a una giusta soluzione imminente e prossima: dal tanto ...

