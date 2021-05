TV7Benevento : Tv: ascolti, Rai1 si aggiudica il prime time con 'Chiamami Ancora Amore' (2)... - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 3 Maggio #ChiamamiAncoraAmore è leader assoluto della sua fascia auditel, la prima puntata d… - raffael22857987 : @CorneliaHale94 A me é piaciuta molto proprio perché diversa dalle solite fiction ' consolatorie' di #rai1 , mi spi… - VigilanzaT : #AscoltiTv #3maggio. Male Rai1 con fiction e con l'esangue Sette Storie. Report vola con 'Renzi-James Bond', Linea… - itsBeaverhausen : RT @Enzo97736396: Un po' me l'aspettavo che #Reportrai3 tornava ai suoi oltre 3 milioni di spettatori, dopo 2 puntate sottotono, oserei dir… -

Ultime Notizie dalla rete : ascolti Rai1

Metro

tv, Chiamami Ancora Amore vince (contro l'Isola dei Famosi) ma non convince Chiamami Ancora Amore vince la serata deglitv di lunedì 3 maggio, ma non fa volare: la fiction con Greta Scarano viene scelta da 3.878.000 spettatori pari al 16.3%, mentre una settimana fa il finale della Fuggitiva con Vittoria ...Tv 3 maggio 2021. In prima serata sul'esordio della fiction Chiamami Ancora Amore ha conquistato una media di 3.878.000 spettatori pari al 16,3%. Su Canale 5 - dalle 21.48 all'1.11 - L'...Nell'ultima stagione (1 ottobre-25 aprile) ha occupato il 30% dell'offerta complessiva delle generaliste in prima serata, con ascolti importanti in particolare su Rai1. E' il quadro che emerge dal ...(Adnkronos) - Su Rai3 'Report' è stato visto da 3.046.000 telespettatori (share del 12,30%) mentre su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha ottenuto ...