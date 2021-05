Lombardia: Piccirillo (M5s), ‘Regione costringerà Formigoni a risarcire cittadini’ (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag.(Adnkronos) – Questa mattina nel corso della riunione del Pirellone, il consigliere regionale del M5s, Luigi Piccirillo, ha presentato un’interrogazione sul risarcimento dei danni a seguito della condanna definitiva di Roberto Formigoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag.(Adnkronos) – Questa mattina nel corso della riunione del Pirellone, il consigliere regionale del M5s, Luigi, ha presentato un’interrogazione sul risarcimento dei danni a seguito della condanna definitiva di Roberto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

