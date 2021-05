Elezioni, fondo di 2 milioni di euro per i comuni che entro metà luglio trovano sedi alternative alle scuole (Di martedì 4 maggio 2021) “Le Elezioni non possono fermare le lezioni. Per questo grazie all’impegno della senatrice Mantovani e dei senatori del MoVimento 5 Stelle abbiamo fatto approvare un emendamento al dl sostegni che stanzia 2 milioni di euro per i comuni che entro metà luglio troveranno sedi alternative alle scuole per i seggi elettorali". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) “Lenon possono fermare le lezioni. Per questo grazie all’impegno della senatrice Mantovani e dei senatori del MoVimento 5 Stelle abbiamo fatto approvare un emendamento al dl sostegni che stanzia 2diper ichetroverannoper i seggi elettorali". L'articolo .

