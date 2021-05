Decreto Sostegni, assegno fino a 800 euro al mese per i genitori separati o divorziati (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà. Il governo intende creare un fondo ad hoc per aiutare i genitori separati o divorziati in crisi a causa della pandemia da coronavirus. Così da garantire l’assegno di mantenimento L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) Nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà. Il governo intende creare un fondo ad hoc per aiutare iin crisi a causa della pandemia da coronavirus. Così da garantire l’di mantenimento L'articolo .

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - fattoquotidiano : Non sarà neanche la seconda tranche di contributi a fondo perduto, prevista dal decreto Sostegni bis, a placare i m… - ettore_licheri : Sarà una lunga notte ma sarà un passo in più per portare il paese fuori dalla lunga notte che da troppo lo attanagl… - Condominiando : #Affitti: stop tasse Irpef se l’#inquilino non paga. Ecco il conteuto della norma previsto nel Decreto Sostegni bi… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Decreto Sostegni, gli emendamenti approvati: sfratti per morosità ancora bloccati, stop all’Imu di giugno e esenzione… -