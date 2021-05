Città del Messico, crolla ponte della metro: almeno 13 morti. Il video (Di martedì 4 maggio 2021) Città del Messico, crolla ponte della metro: almeno 13 morti Città del Messico, 4 mag. (askanews) – almeno 13 persone sono morte a Città del Messico per il crollo di un ponte dell’Aerotrén, la metro sopraelevata di Città del Messico, mentre un treno lo attraversava. I feriti sono una settantina, secondo quanto riportano i media locali. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a sud della Capitale. Le televisioni locali stanno rilanciando le immagini ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021)del13del, 4 mag. (askanews) –13 persone sono morte adelper il crollo di undell’Aerotrén, lasopraelevata didel, mentre un treno lo attraversava. I feriti sono una settantina, secondo quanto riportano i media locali. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nei pressistazione di Olivos, sulla linea 12politana a sudCapitale. Le televisioni locali stanno rilanciando le immagini ...

