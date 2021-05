Tanta nostalgia in “Prima volta”, il singolo di debutto di Saera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Prima volta è lo specchio di un rapporto che non poteva nascere, o che, in realtà, non doveva. Succede di legarsi in poco tempo e non puoi farci nulla, sai che non durerà, ma ci sei dentro e continui fino all’ultimo secondo” Prima volta è il singolo di debutto di Saera, moniker della giovanissima cantautrice romana Sara Errante Parrino, in uscita oggi, venerdì 23 aprile, per Sbaglio Dischi (in distribuzione The Orchard). Il sound del brano, curato da Winniedeputa, vive tra la black music, di cui Saera è appassionata da anni, e la nuova scena R&B; una scrittura matura e una voce ammaliante ci trascinano dentro un brano chill e avvolgente. La cantautrice romana classe 1997 ci racconta i sentimenti di una storia estiva destinata a finire, “non vedo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) “è lo specchio di un rapporto che non poteva nascere, o che, in realtà, non doveva. Succede di legarsi in poco tempo e non puoi farci nulla, sai che non durerà, ma ci sei dentro e continui fino all’ultimo secondo”è ildidi, moniker della giovanissima cantautrice romana Sara Errante Parrino, in uscita oggi, venerdì 23 aprile, per Sbaglio Dischi (in distribuzione The Orchard). Il sound del brano, curato da Winniedeputa, vive tra la black music, di cuiè appassionata da anni, e la nuova scena R&B; una scrittura matura e una voce ammaliante ci trascinano dentro un brano chill e avvolgente. La cantautrice romana classe 1997 ci racconta i sentimenti di una storia estiva destinata a finire, “non vedo ...

musicanotizie : Tanta nostalgia in “Prima volta”, il singolo di debutto di Saera - Lopinionista : Tanta nostalgia in “Prima volta”, il singolo di debutto di Saera - paolaferrari_og : @cjmimun Amico di confidenze e segreti condivisi . Ti ricordo sempre con tanta nostalgia - giulyart : @Artibani1 Mi fai venire nostalgia del teatro!! Ho tanta voglia di tornarci e forse dovremmo aspettare settembre se tutto va bene!! - chiara_vol1 : Stasera mi è venuta nostalgia sui Måneskin,tanta tanta nostalgia,non potrò mai ringraziarli abbastanza per tutto qu… -