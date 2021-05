"Riforma entro fine legislatura Ecco come cambierà il Fisco" (Di lunedì 3 maggio 2021) Intervista di Affaritaliani.it alla senatrice Donatella Conzatti (Italia Viva), segretario della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. Partiamo dal Recovery che alla fine è stato inviato a Bruxelles nei... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 3 maggio 2021) Intervista di Affaritaliani.it alla senatrice Donatella Conzatti (Italia Viva), segretario della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. Partiamo dal Recovery che allaè stato inviato a Bruxelles nei... Segui su affaritaliani.it

renatobrunetta : Il testo del #dlsemplificazioni è pronto, lo stiamo perfezionando. Il #Pnrr è un contratto fortemente condizionato,… - rosarioT1970 : RT @ItaliaViva: .@DonaConzatti 'Fisco, riforma entro fine legislatura. Ecco come cambierà' - ItaliaViva : .@DonaConzatti 'Fisco, riforma entro fine legislatura. Ecco come cambierà' - Mosquitas77 : 'Fisco, riforma entro fine legislatura. Ecco come cambierà' - - rosarioT1970 : RT @angelinascanu: 'Fisco, riforma entro fine legislatura. Ecco come cambierà' - -