Bel rilancio per iPhone 11 e 12 con il primo volantino Unieuro di maggio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ci sono nuove offerte che dobbiamo prendere in esame a partire da oggi 3, attraverso il lancio del freschissimo. A circa tre settimane di distanza dall’ultimo report che abbiamo condiviso sul nostro magazine a proposito della nota catena, dunque, cerchiamo di capire cosa dobbiamo aspettarci dalla campagna ormai in corso, soprattutto per i tanti utenti che qui in Italia seguono con interesse l’evoluzione del prezzo di device come i vari11 ed12. Un approfondimento suldiper11 ed12 Come stanno le cose per chi cerca i melafonini lanciati sul mercato tra il 2019 ed il 2020? Approfondendo il...