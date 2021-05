A Orio arriva l’ultimo volo dall’India: per i passeggeri isolamento in un Covid hotel (Di domenica 2 maggio 2021) È previsto per lunedì 3 maggio l’arrivo dell’ultimo volo autorizzato dall’India all’Italia: atterrerà a Orio al Serio attorno alle 19.30, operato dalla compagnia HiFly, specializzata in collegamenti charter. Un collegamento che era inizialmente in calendario per sabato notte, come gli altri della rotta da Amristar, nel Punjab. A bordo dell’Airbus 330 dovrebbero esserci circa 150 persone che dovranno essere in possesso di un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all’imbarco: una volta atterrati dovranno sottoporsi a un nuovo tampone, prima di osservare in ogni caso un periodo di quarantena di dieci giorni in un Covid hotel. Rimangono comunque dubbi su alcuni arrivi precedenti, come quello del 25 aprile, quando ancora non era in vigore l’ultima ordinanza del ministro Speranza ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) È previsto per lunedì 3 maggio l’arrivo delautorizzatoall’Italia: atterrerà aal Serio attorno alle 19.30, operato dalla compagnia HiFly, specializzata in collegamenti charter. Un collegamento che era inizialmente in calendario per sabato notte, come gli altri della rotta da Amristar, nel Punjab. A bordo dell’Airbus 330 dovrebbero esserci circa 150 persone che dovranno essere in possesso di un test negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all’imbarco: una volta atterrati dovranno sottoporsi a un nuovo tampone, prima di osservare in ogni caso un periodo di quarantena di dieci giorni in un. Rimangono comunque dubbi su alcuni arrivi precedenti, come quello del 25 aprile, quando ancora non era in vigore l’ultima ordinanza del ministro Speranza ...

