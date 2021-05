Putin, Zelensky e papa Francesco. Perché il vertice (non) si farà (Di sabato 1 maggio 2021) Ora che la polvere dei cingolati si sta posando, è più facile apprezzare il significato della impressionante dimostrazione di forza militare che la Russia ha organizzato alle frontiere dell’Ucraina tra marzo ed aprile. Come avevamo detto, non si trattava dei preparativi di un attacco, ma di un rumoroso avvertimento, all’Ucraina come all’Occidente, a non oltrepassare le linee rosse fissate da Mosca. Linee rosse cui Putin ha fatto riferimento nel suo recente discorso, di cui hanno parlato su queste colonne Morini e Pellicciari. In sintesi, la Russia ritiene intollerabile l’adesione dell’Ucraina ad organismi occidentali, dalla Nato alla Ue. Inoltre, ogni tentativo ucraino di risolvere la situazione del Donbas con la forza – da soli o con l’aiuto degli Stati Uniti – avrebbe una immediata risposta militare. Il messaggio è stato ricevuto e compreso, e il presidente ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) Ora che la polvere dei cingolati si sta posando, è più facile apprezzare il significato della impressionante dimostrazione di forza militare che la Russia ha organizzato alle frontiere dell’Ucraina tra marzo ed aprile. Come avevamo detto, non si trattava dei preparativi di un attacco, ma di un rumoroso avvertimento, all’Ucraina come all’Occidente, a non oltrepassare le linee rosse fissate da Mosca. Linee rosse cuiha fatto riferimento nel suo recente discorso, di cui hanno parlato su queste colonne Morini e Pellicciari. In sintesi, la Russia ritiene intollerabile l’adesione dell’Ucraina ad organismi occidentali, dalla Nato alla Ue. Inoltre, ogni tentativo ucraino di risolvere la situazione del Donbas con la forza – da soli o con l’aiuto degli Stati Uniti – avrebbe una immediata risposta militare. Il messaggio è stato ricevuto e compreso, e il presidente ...

Advertising

formichenews : Putin, Zelensky e papa Francesco. Perché il vertice (non) si farà L'analisi di Dario Quintavalle… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: Blinken in Ucraina la settimana prossima. Zelensky e Putin si sono fatti proposte di incontro pensate per essere respin… - bordoni_russia : Blinken in Ucraina la settimana prossima. Zelensky e Putin si sono fatti proposte di incontro pensate per essere re… - darioq : RT @bordoni_russia: Peskov: Putin può trattare con Zelensky solo le relazioni fra i due paesi, non la soluzione della guerra civile ucraina… - darioq : RT @lettera_mosca: Il presidente ucraino Zelensky ha confermato che incontrerà Vladimir Putin e che è disposto a parlare con lui anche dei… -