Valle d'Aosta rossa e Sardegna arancione: la mappa dei colori delle regioni dal 3 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Come cambiano i colori delle regioni dal 3 maggio? In attesa del monitoraggio ISS di oggi le previsioni basate su incidenza di contagi e RT Ieri la Regione Valle d'Aosta ha inviato alla Cabina di regia una nota nella quale è stato chiesto di tenere in considerazione l'andamento generale dell'epidemia in Valle, oltre all'incidenza che è rimasta sotto la soglia di 250 fino a tutta la scorsa settimana. Nella nota della presidenza si precisa che i dati dei contagi, con l'ultimo bollettino di oggi, portano la Valle d'Aosta a superare di poche unità il limite di 250 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Tutti gli altri principali parametri, a partire dall'indice Rt, continuano a migliorare. Il rischio è che oggi la regione ...

