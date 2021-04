Call of Duty: tutti i team di sviluppo di Activision Blizzard sono al lavoro sulla serie – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Attualmente tutti i team di sviluppo che fanno capo ad Activision Blizzard sono al lavoro su di una singola serie: quella Call of Duty.. Attualmente tutti i team di sviluppo posseduti da Activision Blizzard sono al lavoro su di una singola serie: quella Call of Duty. Naturalmente sono esclusi dal mucchio gli studi come Blizzard o King che fanno storia a sé. A riportarlo è stato Andy Robinson di VGC, dopo la notizia dei licenziamenti di massa in Toys for Bob, lo sviluppatore di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, con i ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) Attualmentediche fanno capo adalsu di una singola: quellaof.. Attualmentediposseduti daalsu di una singola: quellaof. Naturalmenteesclusi dal mucchio gli studi comeo King che fanno storia a sé. A riportarlo è stato Andy Robinson di VGC, dopo la notizia dei licenziamenti di massa in Toys for Bob, lo sviluppatore di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, con i ...

Advertising

zazoomblog : Activision da priorità a Call of Duty: Addio Crash e Spyro? - #Activision #priorità #Duty: #Addio - CandidoRomano : RT @MashableItalia: Call of Duty Warzone, stagione 3, aka: come si conquista la gen Z giocando alla guerra anni Ottanta - EPBdraw_5Gr : @novellanahomi Sirena, y es del call of Duty mobile xd - tech_gamingit : Call of Duty ha la priorità: Activision mette tutti al lavoro sul franchise - oOShinobi777Oo : Call of Duty ha la priorità: Activision mette tutti al lavoro sul franchise -