Santa Maria a Vico | via alla costituzione del Sistema Bibliotecario “Appia Felix”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – L’Amministrazione diha deliberato in giunta il via libera all’adesione edel”. Una iniziativa che non graverà in alcun modo sulle casse comunali, ma che concorrerà ad una più efficiente fruizione, da parte dei cittadini, delle biblioteche coinvolte.della rete di Biblioteche prenderanno parte anche il Comune di Caiazzo, l’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Capua e le Biblioteche Civiche Suessolane. Una “rete” culturale, dunque, che proietterà tutta la Valle di Suessola all’interno di una più vasta area che presenta una ...

...e la realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza all'interno dei plessi esistenti e la realizzazione di nuovi edifici come il nuovo Polo dell'Infanzia nella frazione di Borgo, ... dell'istituto comprensivo Mariti Fauglia di Santa Maria a Luce, dell'istituto comprensivo Griselli di ... Monica Bontà, Nicoletta Cioli, Anna Maria Franci, Rita Ferrini, partendo proprio dai bisogni espressi ...