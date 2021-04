Messi ha un sosia egiziano e la sua storia è straordinaria (Di giovedì 29 aprile 2021) Una storia fantastica quella che arriva dall’Egitto. Protagonista è Lionel Messi, o meglio il suo sosia che ha regalato una giornata di festa. La gioia dei bambini rappresenta uno degli aspetti più belli e toccanti all’interno del panorama sociale, in grado di animare la vita sulla terra. Purtroppo la Pandemia ha costretto tanti piccoli a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 aprile 2021) Unafantastica quella che arriva dall’Egitto. Protagonista è Lionel, o meglio il suoche ha regalato una giornata di festa. La gioia dei bambini rappresenta uno degli aspetti più belli e toccanti all’interno del panorama sociale, in grado di animare la vita sulla terra. Purtroppo la Pandemia ha costretto tanti piccoli a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Messi sosia ll sosia di Lionel Messi che regala il sorriso ai bambini rimasti orfani Il pittore egiziano Islam Battah, che può vantare un'impressionante somiglianza con il calciatore del Barcellona Lionel Messi, mette a disposizione questa sua caratteristica per donare un sorriso ai bambini degli orfanotrofi. Il giovane egiziano ha deciso di partecipare ad alcuni eventi di beneficenza, indossando la ...

Fuori dal tunnel delle 'gattusate' Era un sosia? No. Come tutti i giocatori spagnoli, è un ottimo elemento ma non è un trascinatore. ... Alla fine del campionato Gattuso e il ds Giuntoli si sono messi in testa un'idea meravigliosa, ...

Il sosia egiziano di Lionel Messi rende felici i bambini degli orfanotrofi Aleteia IT La fabbrica degli avatar, il nipote di Berlusconi apre un negozio a Milano Milano, 29 aprile - La fabbrica degli avatar apre uno showroom a Milano. Corpi virtuali sempre più sofisticati, sempre più "veri" grazie alla nuove tecnologie impiegate dagli ingegneri della start-up ...

Pastore: "Al PSG mi chiedevano di convincere Messi. Con Di Maria ce l'ho fatta" Dicevo a loro quant'era bello vivere a Parigi, quanto era forte la squadra Pastore: 'Al PSG mi chiedevano di convincere Messi. Scherzando mi chiedevano di convincerlo, lo stesso facevano con Di Maria.

Il pittore egiziano Islam Battah, che può vantare un'impressionante somiglianza con il calciatore del Barcellona Lionel Messi, mette a disposizione questa sua caratteristica per donare un sorriso ai bambini degli orfanotrofi. Il giovane egiziano ha deciso di partecipare ad alcuni eventi di beneficenza, indossando la ...