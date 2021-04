Manuela Ferrera fa una battuta su Ignazio che non piacerà a Cecilia

Advertising

Novella_2000 : Ignazio Moser arriva a L’isola dei famosi: una naufraga fa una battuta che non farà piacere a Cecilia Rodriguez - escatenoinfernu : Ricordatevi di questo tweet: Entra Ignazio Moser e Manuela Ferrera gli corre dietro #isola #tommasozorzi #prelemi - TeamElia3 : RT @mariahsbubble: Manuela Ferrera vincerà la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi dopo aver portato tutti allo sfinimento. #isola - mariahsbubble : Manuela Ferrera vincerà la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi dopo aver portato tutti allo sfinimento. #isola - PasqualeMarro : #ManuelaFerrera stuzzica #CeciliaRodriguez: “Ignazio mi guarderà e…” -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera

Today.it

E chissà se si parlerà subito della provocazione lanciata nei giorni scorsi da, che avrebbe già messo gli occhi addosso a Moser…, dopo i sospetti all'Isola la ...Più difficile è invece la situazione tra gli Arrivisti, dovee Miryea vivono, per ragioni diverse, momenti di vera crisi. Su Playa Primitiva ci si diverte. Tutto nasce dalla prova che ...Sarà uno tra Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo, Roberto Ciufoli e Manuela Ferrera, i nominati dell'ultima puntata. L'eliminato lascerà l'Honduras per sempre. Nell'ultima puntata particolarmente ...Il commento pungente di Manuela Ferrera durante la Puntata de L’Isola dei Famosi ha provocato una reazione inaspettata in Rosaria Cannavò. La naufraga, accusata di trascorrere fin troppo tempo in comp ...