L’eredità di Samsung

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Gli eredi distanno per pagare una tassa di successione da 10,8 miliardi di dollari, un record in Corea del sud ma anche in gran parte del mondo. Quando è morto dopo una lunga malattia, il 25 ottobre dello scorso anno, il presidente Lee Kun-hee, figlio del fondatore Lee Byung-chul, era l’uomo più ricco della Corea del sud, uno dei più ricchi del globo. Sei mesi dopo, i suoi tre figli e sua moglie hanno presentato il piano di pagamento della tassa di successione – che in Corea del sud si aggira intorno al 50 per cento. Per evitare che l’aliquota della tassa aumentasse ancora di più, ci sono stati degli aggiustamenti patrimoniali: per esempio, l’equivalente di 900 milioni di dollari verranno donati per aprire nuove strutture ospedaliere e pagare l’assicurazione sanitaria a non abbienti. Ma la curiosità internazionale si è concentrata soprattutto sui pezzi ...