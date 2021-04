Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò è stata tradita da Andrea Zenga? (Di giovedì 29 aprile 2021) Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? L’indiscrezione bomba lanciata su una popolare pagina Twitter, ha generato il caos nei numerosi fan dei Cannavò. La coppia del Grande Fratello Vip 5 formata dall’attrice siciliana e il figlio del portierone della nazionale, Walter. Rosalinda ha replicato tramite una diretta Instagram facendosi una Grande risata e smentendo categoricamente il gossip. Rosalinda e Andrea Zenga: Ecco cosa ha detto lei durante una diretta Instagram Accanto a Rosalinda, nella diretta Instagram, c’era Andrea Zenga, che naturalmente non ha perso l’occasione per smentire ulteriormente il gossip. “Ormai sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)ha tradito? L’indiscrezione bomba lanciata su una popolare pagina Twitter, ha generato il caos nei numerosi fan dei. La coppia delVip 5 formata dall’attrice siciliana e il figlio del portierone della nazionale, Walter.ha replicato tramite una diretta Instagram facendosi unarisata e smentendo categoricamente il gossip.: Ecco cosa ha detto lei durante una diretta Instagram Accanto a, nella diretta Instagram, c’era, che naturalmente non ha perso l’occasione per smentire ulteriormente il gossip. “Ormai sono ...

