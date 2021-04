Conte: “Non ho rimpianti, voglio dare contributo al M5s. Nei prossimi giorni grande evento con gli iscritti su statuto e carta dei valori” – Video (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il nuovo M5s? Prima è giusto dare i dettagli a tutti gli iscritti al M5s e poi annunciarlo. Ormai i tempi sono maturi e nei prossimi giorni sarà fissato un grande evento in cui coinvolgere gli iscritti. Discuteremo del nuovo statuto, verranno eletti nuovi organi di vertici”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Festival del Lavoro. “Non ho rimpianti, cerco sempre di impegnarmi tanto nelle cose che faccio quindi difficilmente lascio strascichi. Il mio principale desiderio è poter dare un contributo al M5s, ovviamente se il mio progetto sarà approvato e se mi sarà riconosciuto un ruolo. Abbiamo il cuore per farlo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Il nuovo M5s? Prima è giustoi dettagli a tutti glial M5s e poi annunciarlo. Ormai i tempi sono maturi e neisarà fissato unin cui coinvolgere gli. Discuteremo del nuovo, verranno eletti nuovi organi di vertici”. Così l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, al Festival del Lavoro. “Non ho, cerco sempre di impegnarmi tanto nelle cose che faccio quindi difficilmente lascio strascichi. Il mio principale desiderio è poterunal M5s, ovviamente se il mio progetto sarà approvato e se mi sarà riconosciuto un ruolo. Abbiamo il cuore per farlo”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte replica a Domani: “La mia era normale e lecita attività professionale. Da De Benedetti livore, non l’ho mai i… - tancredipalmeri : 'La difesa a 3 in Europa non la utilizza nessuno, Conte non ci arriva proprio'. Zidane e Tuchel si giocano la semi… - ItaliaViva : Draghi ha fatto in un mese e mezzo quello che Conte non ha fatto in 6. Ora serve una vera rivoluzione nel Paese, co… - JackBalle4 : RT @LeonDonnoM5S: ??GLI ITALIANI SONO CON @GiuseppeConteIT Ancora fango contro #Conte da parte di 'certa' #stampa, che si permette di attacc… - bezzifer : Conte: “Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd” -