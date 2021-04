Stazione spaziale cinese | domani il lancio del primo moduloHDblog it

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Coldel modulo centrale Tianhe previsto per, 29 aprile, il progetto che porterà al completamento dellaentra nel vivo: sarà terminato entro il 2022.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Domani, 29 aprile, col lancio del modulo centrale Tianhe (che significa 'Via Lattea'), il progetto che porterà alla costruzione dellacinese entrerà nel vivo . La struttura della CSS (Chinese Space Station) dovrebbe contare 11 moduli totali, e se tutto andrà secondo i piani verrà completata entro la fine del 2022: ...... il telescopio nasce dalla collaborazione con ESA, l'AgenziaEuropea, come dimostratore ... situato nell'emisfero settentrionale presso laESA a Cebreros , in Spagna. "L'inizio delle ...Col lancio del modulo centrale Tianhe previsto per domani, 29 aprile, il progetto che porterà al completamento della Stazione spaziale cinese entra nel vivo: sarà terminato entro il 2022.Ventanni fa il primo turista spaziale. SpaceX il prossimo settembre ha in calendario il primo lancio turistico della storia ...