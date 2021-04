Rifiuti, al via la campagna di sensibilizzazione nelle scuole con il progetto Netwap (Di martedì 27 aprile 2021) La sfida della sostenibilità passa anche attraverso la consapevolezza delle nuove generazioni. Per questo, all’interno del progetto Netwap, sono stati organizzati una serie di otto appuntamenti ed altre attività con le scuole al fine di sensibilizzare la popolazione ed i ragazzi su una gestione dei Rifiuti corretta e rispettosa dell’ambiente. Il progetto prevede anche degli incontri con cittadini ed operatori economici. Le riunioni, salvo nuove disposizioni, saranno in modalità digitale, come richiesto dai protocolli Covid-19. Netwap propone soluzioni per migliorare la qualità dell’ambiente marino e terrestre nei territori dell’area di cooperazione Italia-Croazia, attraverso l’accrescimento di consapevolezza, capacità, know-how e autonomia decisionale delle comunità locali verso ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) La sfida della sostenibilità passa anche attraverso la consapevolezza delle nuove generazioni. Per questo, all’interno del, sono stati organizzati una serie di otto appuntamenti ed altre attività con leal fine di sensibilizzare la popolazione ed i ragazzi su una gestione deicorretta e rispettosa dell’ambiente. Ilprevede anche degli incontri con cittadini ed operatori economici. Le riunioni, salvo nuove disposizioni, saranno in modalità digitale, come richiesto dai protocolli Covid-19.propone soluzioni per migliorare la qualità dell’ambiente marino e terrestre nei territori dell’area di cooperazione Italia-Croazia, attraverso l’accrescimento di consapevolezza, capacità, know-how e autonomia decisionale delle comunità locali verso ...

