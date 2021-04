Real Madrid-Chelsea 1-1: Benzema risponde a Pulisic (Di martedì 27 aprile 2021) La sfida di andata tra Real Madrid e Chelsea termina in parità. Infatti il risultato finale della gara, Real Madrid-Chelsea 1-1, vede le due squadre dividersi la posta in palio. Il discorso qualificazione dunque è più che mai aperto, con Blancos e Blues che torneranno a darsi battaglia tra 8 giorni a Stamford Bridge. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE LA SUPER SFIDA? Partita bellissima, intensa e con tante occasioni da gol, con le due squadre che fin da inizio gara hanno combattuto per superare gli avversari. Partono molto meglio i Blues, che mettono più volte in difficoltà un Real che parte invece a rilento. Al 10° grande azione corale degli ospiti con Werner che liberato a due passi da Courtois spara sul portiere belga che con un grande riflesso di piede salva il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) La sfida di andata tratermina in parità. Infatti il risultato finale della gara,1-1, vede le due squadre dividersi la posta in palio. Il discorso qualificazione dunque è più che mai aperto, con Blancos e Blues che torneranno a darsi battaglia tra 8 giorni a Stamford Bridge. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE LA SUPER SFIDA? Partita bellissima, intensa e con tante occasioni da gol, con le due squadre che fin da inizio gara hanno combattuto per superare gli avversari. Partono molto meglio i Blues, che mettono più volte in difficoltà unche parte invece a rilento. Al 10° grande azione corale degli ospiti con Werner che liberato a due passi da Courtois spara sul portiere belga che con un grande riflesso di piede salva il ...

