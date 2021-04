Nasce «Itabus» il nuovo modo di viaggiare all' italiana

Leggi su panorama

(Di martedì 27 aprile 2021) La partenza è prevista per il 27 maggio, quando prenderà il via ufficialmente il servizio di, iloperatore italiano di trasporto passeggeri su gomma a lunga percorrenza, che punta "a soddisfare la voglia di mobilità degli italiani, a integrare la rete dei trasporti in Italia", e a generare "occupazione". A regime, nell'arco di tre anni, saranno 300 i bus che connetteranno gran parte del territorio italiano, percorrendo con 350 servizi 90 milioni di chilometri all'anno, da Nord a Sud della penisola, e creando oltre mille posti di lavoro, indotto compreso. Tra gli azionisti della società, completamente, troviamo nomi noti dell'industria del nostro Paese, presenti attraverso i rispettivi veicoli societari: Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo. Giovanni ...