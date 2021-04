(Di martedì 27 aprile 2021) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - "Alla data del colloquio, 15 novembre 2017, non vi era alcun rapporto di tipo professionale" tra la giornalista d'inchiesta Nancye l'avvocato palermitano Michele Calantropo. A dirlo è ilfacente funzione di, Maurizio Agnello, parlando delle intercettazioni registrate nell'ambito dell'indagine sulle Ong. E a "dimostrazione" mostra anche il "brogliaccio di ascolto relativo all'unica telefonata intercettata fra la giornalistae l'avvocato Calantropo. "Solo l'11 dicembre 2017 successivo l'avvocato Calantropo deposita la lista testi nella quale chiede di escutere la, rigettata dalla Corte all'udienza del 12 febbraio 2018", dice ancora Agnello. Il riferimento è alla richiesta di audizione di Nancyfatta ...

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Procuratore Trapani, 'non c'erano rapporti professionali tra Porsia e il legale'... - Carmela_oltre : RT @saveriolakadima: 'Erano a caccia dei neri' I #migranti del ghetto nel mirino dei cecchini. Migranti considerati 'cittadini modello' dal… - maldinapoli : RT @saveriolakadima: 'Erano a caccia dei neri' I #migranti del ghetto nel mirino dei cecchini. Migranti considerati 'cittadini modello' dal… - gurulku : RT @saveriolakadima: 'Erano a caccia dei neri' I #migranti del ghetto nel mirino dei cecchini. Migranti considerati 'cittadini modello' dal… - pvsassone : RT @saveriolakadima: 'Erano a caccia dei neri' I #migranti del ghetto nel mirino dei cecchini. Migranti considerati 'cittadini modello' dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Procuratore

SardiniaPost

Prontamente ihanno allertato la polizia, ma i tre sono riusciti a fuggire gridando: " Vi ... ricorda il, per nulla sorpreso dell'accaduto. Ragazzi uccisi dai caporali per essersi ...Chapeau - intervista indecifrabile alCozzi di Genova. L'inchiesta sul Ponte Morandi ... quindi santificazione assicurata senza nemmeno passare dalla beatificazione - strage dinel ...Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – “Alla data del colloquio, 15 novembre 2017, non vi era alcun rapporto di tipo professionale” tra la giornalista d’inchiesta Nancy Porsia e l’avvocato palermitano Michele ...Il pm della Procura di Locri Michele Permunian ha chiesto di acquisire agli atti un articolo di alcune settimane fa ...