Mercato Milan – Ilicic e Sergio Ramos | i bookmakers fanno sognare i tifosi

Advertising

AntoVitiello : #Massara: “#Donnarumma? Abbiamo fiducia totale in Gigio, ci auguriamo che possa trovarsi un’intesa. #Maignan? Il… - PBPcalcio : ??Prima volontà #Milan il riscatto di #Tomori, cercando un piccolo sconto; Poi si cercherà anche un vice #Ibra li d… - PianetaMilan : Due giocatori che darebbero davvero una svolta ???? Occhio alle quote dei bookmakers sul loro arrivo al #Milan ???? - ferrante_pie : RT @MilanPress_it: L'agente di Maignan strizza l'occhio al Milan - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: I nodi del mercato, l'amarezza di Maldini, il caos Superlega: il club deve ricompattarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

... sta disputando un'ottima stagione e così ilè pronto a mettere le mani su di lui. Su Audero, scrive Il Secolo XIX , ci sarebbero in particolare Juventus,, Inter e Paris Saint Germain. ...L'ATALANTA? UNA (PICCOLA) JUVENTUS SULServe perdere qualche ora nell'analisi dei bilanci ...e Inter colpevoli di aver cercato nella Super League un nuovo modello di business e una via d'..."Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama, per lui è stato un esempio – ha detto l'agente del portiere ai microfoni di Sky Sport - Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui G ...Dopo una stagione piena di alti e bassi, il tecnico ha ritrovato tutti i titolari e punta a un gran finale. Che porterà comunque alla separazione con De Laurentiis ...