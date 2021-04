Covid, Costa: 'Se trend migliora da metà maggio spazio per anticipare aperture' (Di martedì 27 aprile 2021) 'Da metà maggio se la situazione migliorerà ci saranno tutti gli spazi per poter allentare un pochino e anticipare le aperture'. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, sottolineando come ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) 'Dase la situazione migliorerà ci saranno tutti gli spazi per poter allentare un pochino ele'. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, sottolineando come ...

